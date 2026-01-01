Cullmann MUNDO 522T SmartKit silver штатив с шаровой головой и держателем смартфона

Штатив имеет удобные цанговые зажимы на ногах, телескопическую центральную колонну, 3-положения угловой регулировки ног. Установленная шаровая голова со встроенной камерой QRC system полностью изготовлена из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.При рабочей нагрузке 5 кг, этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или компактной зеркальной камерой.
В комплекте поставляется держатель для мобильного телефона.Характеристики:
- вес - 1160 г
- максимальная нагрузка - 5 кг
- максимальная высота - 135,5 см
- минимальная высота - 17 см
- в сложенном состоянии - 31,5 см
- материал - алюминий