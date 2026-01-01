Cullmann MUNDO 522T SmartKit black штатив с шаровой головой и держателем мобильного телефона

Описание

Штатив имеет удобные цанговые зажимы на ногах, телескопическую центральную колонну, 3-положения угловой регулировки ног. Установленная шаровая голова со встроенной камерой QRC system полностью изготовлена ​​из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.При рабочей нагрузке 5 кг, этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или компактной зеркальной камерой.

В комплекте поставляется держатель для мобильного телефона.Характеристики: