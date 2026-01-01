Cullmann MUNDO 522T black штатив с шаровой головой

Штатив имеет удобные цанговые зажимы на ногах, телескопическую центральную колонну, три положения угловой регулировки ног. Установленная шаровая голова со встроенной камерой QRC system полностью изготовлена из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.
При рабочей нагрузке 5 кг, этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или компактной зеркальной камерой.
Характеристики:
- вес, кг - 1160
- максимальная нагрузка, кг - 5
- максимальная высота, см - 135,5
- минимальная высота, см - 17
- в сложенном состоянии, см - 31,5
- материал - алюминий