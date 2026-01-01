Технические характеристики:
- максимальная высота, см - 52,5
- минимальная высота, см - 18 см
- длина в сложенном виде, см - 17,5
- максимальная нагрузка, кг - 5
- вес, г - 830
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann MUNDO 518T black штатив с шаровой головой.
Мини-штатив для системных и компактных зеркальный фотокамер, идеальный вариант для путешественников. Очень компактный в сложенном виде, всего 17,5 см. Не смотря на свой размер, штатив выдерживает нагрузку до 5 кг. Шаровая головка снабжена фрикционом, быстросъемной площадкой и пузырьковым уровнем, который поможет правильно установить уровень горизонта. Три секции штатива регулируются по высоте, диапазон регулировки 18-52,5 см. Штатив комплектуется надежным карабином, с помощью которого его можно закрепить на рюкзаке или сумке. Также в комплекте чехол для хранения.
Технические характеристики:
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