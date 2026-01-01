Артикул: DAN-2875

Cullmann MUNDO 518T black штатив с шаровой головой.

Мини-штатив для системных и компактных зеркальный фотокамер, идеальный вариант для путешественников. Очень компактный в сложенном виде, всего 17,5 см. Не смотря на свой размер, штатив выдерживает нагрузку до 5 кг. Шаровая головка снабжена фрикционом, быстросъемной площадкой и пузырьковым уровнем, который поможет правильно установить уровень горизонта. Три секции штатива регулируются по высоте, диапазон регулировки 18-52,5 см. Штатив комплектуется надежным карабином, с помощью которого его можно закрепить на рюкзаке или сумке. Также в комплекте чехол для хранения.