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CULLMANN MAGIC edition50 штатив с головой
CULLMANN MAGIC edition50 штатив с головой
CULLMANN MAGIC edition50 штатив с головой
CULLMANN MAGIC edition50 штатив с головой
CULLMANN MAGIC edition50 штатив с головой

CULLMANN MAGIC edition50 штатив с головой

Cullmann
Артикул: DAN-4175

Штатив CULLMANN MAGIC edition50 с головой.

Четырех секционный алюминиевый штатив с ногами из карбона. Максимальная высота - 97 см, минимальная - 39. Максимальная нагрузка - 5 кг. Размер в сложенном виде - 32,5 см. Вес - 1060 грамм.


Описание

Штатив был выпущен компанией Cullmann к пятидесятилетнему юбилею, ограниченной серией в 500 экземпляров.

Штатив имеет оригинальный дизайн и очень компактный транспортировочный размер. Сборка и разборка занимают считанные секунды благодаря примененному в конструкции винтовому зажиму.

Легкие и прочные ножки изготовлены из восьмислойного карбона и имеют цанговые замки на секциях.

Штатив укомплектован шаровой головой изготовленной из алюминия методом фрезеровки на станке ЧПУ. Голова укомплектована быстросъемной площадкой совместимой с системой Arca-Swiss.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • максимальная высота - 97 см
  • минимальная высота - 39 см
  • в сложенном виде - 32,5 см
  • вес - 1060 г


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