CULLMANN MAGIC edition50 штатив с головой

Описание

Штатив был выпущен компанией Cullmann к пятидесятилетнему юбилею, ограниченной серией в 500 экземпляров.

Штатив имеет оригинальный дизайн и очень компактный транспортировочный размер. Сборка и разборка занимают считанные секунды благодаря примененному в конструкции винтовому зажиму.

Легкие и прочные ножки изготовлены из восьмислойного карбона и имеют цанговые замки на секциях.

Штатив укомплектован шаровой головой изготовленной из алюминия методом фрезеровки на станке ЧПУ. Голова укомплектована быстросъемной площадкой совместимой с системой Arca-Swiss.

Характеристики:

максимальная нагрузка - 5 кг

максимальная высота - 97 см

минимальная высота - 39 см

в сложенном виде - 32,5 см

вес - 1060 г



