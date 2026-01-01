CULLMANN MAGIC edition50 штатив с головой

Штатив был выпущен компанией Cullmann к пятидесятилетнему юбилею, ограниченной серией в 500 экземпляров.
Штатив имеет оригинальный дизайн и очень компактный транспортировочный размер. Сборка и разборка занимают считанные секунды благодаря примененному в конструкции винтовому зажиму.
Легкие и прочные ножки изготовлены из восьмислойного карбона и имеют цанговые замки на секциях.
Штатив укомплектован шаровой головой изготовленной из алюминия методом фрезеровки на станке ЧПУ. Голова укомплектована быстросъемной площадкой совместимой с системой Arca-Swiss.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 5 кг
- максимальная высота - 97 см
- минимальная высота - 39 см
- в сложенном виде - 32,5 см
- вес - 1060 г