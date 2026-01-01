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Cullmann CROSS 628 RW30 штатив с 3D головой
Cullmann CROSS 628 RW30 штатив с 3D головой

Cullmann CROSS 628 RW30 штатив с 3D головой

Cullmann
Артикул: DAN-1209

Cullmann CROSS 628 RW30 - алюминиевый четырехсекционный штатив с 3D головой.

Изготовлен из легких и высококачественных материалов. При помощи данной модели фотограф может получить качественные и четкие снимки практически в любых условиях.

Описание

Компактный, эргономичный и легкий штатив, рассчитанный для значительных нагрузок и длительной эксплуатации. Особенностью этого штатива является оборачиваемая центральная колонна и специальное износостойкое покрытие. Подходит для использования в продолжительных поездках, где необходимо сочетание таких свойств, как возможность быстрой подготовки к работе, малый вес и высокая прочность всех узлов.

Реверсивная центральная колонна может быть перевернута, что позволит проводить макросъемку или предметную съемку с минимальной высоты. 

Резиновые наконечники на концах ног (съемные, возможна установка шипов, входящих в комплект) придают штативу дополнительную устойчивость, противодействуют скольжению и появлению царапин на поверхности пола.

Пузырьковый уровень, установленный на основании штатива, поможет выставить штатив по горизонту, а защитные накладки из пеноматериала позволят комфортно работать в холодное время года.

Штатив комплектуется 3D головой, которая обладает высокой прочностью и высокоточным исполнением - все вращения происходят плавно и без рывков.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг - 6
  • количество секций - 4
  • максимальная высота, мм - 1820
  • минимальная высота, мм - 260
  • длина в сложенном виде, мм - 480
  • штативная голова - шаровая
  • пузырьковый уровень - есть
  • материал штатива - алюминиевый сплав
  • вес штатива, кг - 2,3

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