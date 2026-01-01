Cullmann штатив CONCEPT ONE 628

Артикул: OLE-0652

Cullmann CONCEPT ONE 628 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 7 кг. Высота штатива варьируется от 17 до 175 см, длина в собранном виде – 48 см. Вес, кг – 1,92. Без выдвинутой центральной колонны высота составляет 156 см.