Cullmann штатив с головой CONCEPT ONE 628 OH4.5V tripod

Артикул: OLE-0655

Cullmann CONCEPT ONE 628 OH4.5V – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 7 кг. Оснащен гибридной шаровой головой CONCEPT ONE OH4.5V. Высота штатива варьируется от 27 до 182 см, длина в собранном виде – 48 см. Вес, кг – 2,48. Без выдвинутой центральной колонны высота составляет 156 см.