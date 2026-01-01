Cullmann штатив с головой CONCEPT ONE 628 OH4.5V tripod

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann CONCEPT ONE 628 OH4.5V – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 7 кг. Оснащен гибридной шаровой головой CONCEPT ONE OH4.5V. Высота штатива варьируется от 27 до 182 см, длина в собранном виде – 48 см. Вес, кг – 2,48. Без выдвинутой центральной колонны высота составляет 156 см.
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