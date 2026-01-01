Артикул: MTG-0758

CULLMANN CARVAO 828MC black штатив с головой и моноподом.

Штативы CARVAO доступны в пяти различных вариантах. Все модели из карбона с цанговыми зажимами и резиновыми наконечниками.

Все штативы поставляются с прочной транспортной сумкой. Они оснащены прочной шаровой головкой.

Дополнительный балласт может быть прикреплен к вращающемуся металлическому крюку центральной колонны.

Максимальная высота 164,5 см. Допустимая нагрузка 15 кг.