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CULLMANN CARVAO 828MC black штатив с головой и моноподом
CULLMANN CARVAO 828MC black штатив с головой и моноподом
CULLMANN CARVAO 828MC black штатив с головой и моноподом
CULLMANN CARVAO 828MC black штатив с головой и моноподом
CULLMANN CARVAO 828MC black штатив с головой и моноподом

CULLMANN CARVAO 828MC black штатив с головой и моноподом

Cullmann
Артикул: MTG-0758

CULLMANN CARVAO 828MC black штатив с головой и моноподом. 

Штативы CARVAO доступны в пяти различных вариантах. Все модели из карбона с цанговыми зажимами и резиновыми наконечниками.
Все штативы поставляются с прочной транспортной сумкой. Они оснащены прочной шаровой головкой.
Дополнительный балласт может быть прикреплен к вращающемуся металлическому крюку центральной колонны.

Максимальная высота 164,5 см. Допустимая нагрузка 15 кг. 

Описание

Характеристики:

  • Максимальная высота 164,5 см
  • Минимальная высота 22 см
  • Длина в сложенном виде 49 см
  • Максимальный диаметр секции ножки 28 мм
  • Допустимая нагрузка 15 кг
  • Вес 1730 г
  • Материал карбон

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