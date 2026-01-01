Характеристики:
- Максимальная высота 164,5 см
- Минимальная высота 22 см
- Длина в сложенном виде 49 см
- Максимальный диаметр секции ножки 28 мм
- Допустимая нагрузка 15 кг
- Вес 1730 г
- Материал карбон
Москва
Малая Семеновская 3с6
CULLMANN CARVAO 828MC black штатив с головой и моноподом.
Штативы CARVAO доступны в пяти различных вариантах. Все модели из карбона с цанговыми зажимами и резиновыми наконечниками.
Все штативы поставляются с прочной транспортной сумкой. Они оснащены прочной шаровой головкой.
Дополнительный балласт может быть прикреплен к вращающемуся металлическому крюку центральной колонны.
Максимальная высота 164,5 см. Допустимая нагрузка 15 кг.
Характеристики:
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