Benro TTOR34CLV штатив Tortoise для видеокамеры карбоновый с цангами. 

Описание

Отсутствие центральной колонны позволило добиться идеального баланса между надежностью и легкостью. Камере не страшны нежелательные сотрясения, которые могу возникнуть при выдвинутой центральной колонне. Это особенно важно при съемке видеоконтента. В сложенном виде диаметр штатива составляет всего 8 см, что делает его чрезвычайно компактным и удобным для транспортировки хранения в рюкзаке и позволяет комфортно передвигаться по городу и путешествовать.



Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.



Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Регулировка угла наклона ног еще никогда не была проще. Нажмите эргономичный селектор, установите ножку в нужном положении и нажмите кнопку блокировки. Готово!



Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Установочный винт 3/8 дюйма. Три дополнительных разъема позволяют установить большое количество различного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.).



Выравнивающая платформа позволяет быстро выставить камеру по линии горизонта.



Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, не переворачивая камеру.



Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.



Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.





Характеристики: