Benro TTOR34CGX35 Tortoise штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами

Описание

Легкий и компактный дизайн идеально сочетается с передовыми технологиями и функциональностью в карбоновом штативе Benro TTOR34C Tortoise. Он незаменим для фотографов, которые снимают буквально на ходу, позволяя комфортно передвигаться по городу и путешествовать.

Отсутствие центральной колонны позволило добиться идеального баланса между надежностью и легкостью. В сложенном виде диаметр штатива составляет всего 8 см, что делает его чрезвычайно компактным и удобным для транспортировки хранения в рюкзаке.

Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Регулировка угла наклона ног еще никогда не была проще. Нажмите эргономичный селектор, установите ножку в нужном положении и нажмите кнопку блокировки. Готово!

Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Для большей универсальности использования штатива, на хабе установлена двойная резьба. 3/8 дюйма одним нажатием меняется на ¼ дюйма. Три дополнительных разъема позволяют установить большое количество различного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, не переворачивая камеру.

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

Низкопрофильная шаровая голова Benro GX35 Dual Panoramic Low Profile с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов. Бескомпромиссная нагрузка, функциональность и надежность.

Обладая элегантным и минималистичным дизайном, эти низкопрофильные шаровые головы с независимой двойной панорамной регулировкой идеально подходят для фотографов, которым нужна максимальная точность панорамирования и кадрирования.

Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Двойные стопорные кольца шара позволили на 30% увеличить надежность по сравнению с предыдущими моделями.

Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.

Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях.

Цифровая разметка на двух дисках панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.

Надежная алюминиевая конструкции. Соотношение прочности и веса не имеют аналогов на рынке.

Низкий центр тяжести обеспечивает высокую допустимую нагрузку и максимальную плавность движения.

Двойные стопорные кольца шара позволили на 30% увеличить надежность фиксации по сравнению с предыдущими моделями. Эргономичная ручка фиксации наклона головы со встроенной регулировкой нагрузки. Просто ослабьте фиксирующий винт, установите камеру в необходимое положение и легким поворотом ручки зафиксируйте ее.

Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Разблокируйте замок фиксации и поверните камеру в портретный режим.

Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Дизайн основания для быстросъемной площадки разработан специально для уменьшения общего веса головы.

Ручка блокировки оснащена дополнительной защитной функцией, которая предотвращает падение камеры.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Технические характеристики: