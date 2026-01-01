Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами.

Отсутствие центральной колонны позволило добиться идеального баланса между надежностью и легкостью. В сложенном виде диаметр штатива составляет всего 8 см, что делает его чрезвычайно компактным и удобным для транспортировки хранения в рюкзаке.
Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Регулировка угла наклона ног еще никогда не была проще. Нажмите эргономичный селектор, установите ножку в нужном положении и нажмите кнопку блокировки.
Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Для большей универсальности использования штатива, на хабе установлена двойная резьба. ¾ дюйма одним нажатием меняется на ¼ дюйма. Три дополнительных разъема позволяют установить большое количество различного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.).
Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, не переворачивая камеру.
Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.
Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.
Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.
Характеристики:
- Длина в сложенном состоянии - 49 см
- Максимальная нагрузка - 18 кг
- Минимальная рабочая высота - 18 см
- Максимальная рабочая высота, без головки - 134 см
- Материал: карбон/алюминий
- Вес - 1,86 кг