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Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами

Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами

Benro
Артикул: DAN-8350

Benro TTOR34C Tortoise штатив карбоновый с цангами.

Штатив Benro Tortoise разработан для активных фотографов и видеографов, которые снимают буквально на ходу. Высокая допустимая нагрузка до 18 кг позволяет использовать различные камеры и большой парк оптики. 

Описание

     Отсутствие центральной колонны позволило добиться идеального баланса между надежностью и легкостью. В сложенном виде диаметр штатива составляет всего 8 см, что делает его чрезвычайно компактным и удобным для транспортировки хранения в рюкзаке.
     Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.
     Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Регулировка угла наклона ног еще никогда не была проще. Нажмите эргономичный селектор, установите ножку в нужном положении и нажмите кнопку блокировки. 
     Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Для большей универсальности использования штатива, на хабе установлена двойная резьба. ¾ дюйма одним нажатием меняется на ¼ дюйма. Три дополнительных разъема позволяют установить большое количество различного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.). 
     Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, не переворачивая камеру.
     Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.
     Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость. 
     Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения. 

Характеристики: 

  • Длина в сложенном состоянии - 49 см
  • Максимальная нагрузка - 18 кг
  • Минимальная рабочая высота - 18 см
  • Максимальная рабочая высота, без головки - 134 см
  • Материал: карбон/алюминий
  • Вес - 1,86 кг

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