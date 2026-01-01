Benro TTOR24C Tortoise штатив карбоновый с цангами

Описание

Отсутствие центральной колонны позволило добиться идеального баланса между надежностью и легкостью. Камере не страшны нежелательные сотрясения, которые могу возникнуть при выдвинутой центральной колонне. Это особенно важно при съемке видеоконтента. В сложенном виде диаметр штатива составляет всего 8 см, что делает его чрезвычайно компактным и удобным для транспортировки хранения в рюкзаке и позволяет комфортно передвигаться по городу и путешествовать.

При необходимости, для увеличения высоты штатива, вы можете использовать телескопическую двухсекционную колонну Benro CSC29, которая приобретается дополнительно.

Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях.

Усиленный магниевый хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Установочный винт 3/8 дюйма, одним нажатием винт отпускается и открывает винт ¼ дюйма. Таким образом, на штатив вы можете установить любую голову. Для установки дополнительного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.), на хабе имеются тир разъема ¼ дюйма.

Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, не переворачивая камеру.

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Технические характеристики: