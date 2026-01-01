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Benro Tortoise TTOR34CLVS4PRO карбоновый штатив с видеоголовой
Benro Tortoise TTOR34CLVS4PRO карбоновый штатив с видеоголовой
Benro Tortoise TTOR34CLVS4PRO карбоновый штатив с видеоголовой

Benro Tortoise TTOR34CLVS4PRO карбоновый штатив с видеоголовой

Benro
Артикул: DAN-8084

Benro TTOR34CLVS4PRO штатив Tortoise с видеоголовой/карбоновый с цангами - комплект алюминиевый и компактная видеоголова c гидравлическими картриджами и контрбалансом идеальный компаньон для съемок видеоконтента высокого качества. Максимальная высота, см – 163,5  Допустимая нагрузка, кг – 4

Описание

Легкий и компактный дизайн идеально сочетается с передовыми технологиями и функциональностью в карбоновом штативе Benro TTOR24CLV Tortoise. Он незаменим для операторов, которые снимают буквально на ходу, позволяя комфортно передвигаться по городу и путешествовать.

Отсутствие центральной колонны позволило добиться идеального баланса между надежностью и легкостью. В сложенном виде диаметр штатива составляет всего 8 см, что делает его чрезвычайно компактным и удобным для транспортировки хранения в рюкзаке.

Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Регулировка угла наклона ног еще никогда не была проще. Нажмите эргономичный селектор, установите ножку в нужном положении и нажмите кнопку блокировки. Готово!

Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Установочный винт 3/8 дюйма. Три дополнительных разъема позволяют установить большое количество различного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Выравнивающая платформа позволяет быстрого выставить камеру по линии горизонта.

Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, не переворачивая камеру.

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

 

Компактная видеоголова c контрбалансом Benro S4Pro для системных и зеркальных камер.

Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 4 кг. Две ступени контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точность настроить камеру для работы. Защитная функция блокировки предотвращает падение камеры.

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.

Дополнительные разъемы 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

 

Технические характеристики комплекта:

  • Минимальная высота, см – 23,5
  • Максимальная высота, см – 163,5
  • В сложенном виде, см – 66
  • Допустимая нагрузка, кг – 4
  • Вес, кг – 2,8
  • Материал – карбон

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