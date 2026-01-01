Benro TMA18AB1 Mach3 штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги

Описание

Разработаны для фотографов, которым нужен надежный и прочный штатив, способный выдержать тяжелое оборудование - зеркальные камеры профессионального уровня, длиннофокусные и телеобъективы.

Компактная и легкая шаровая голова Benro B1 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную.

Панорамирование на 360 градусов. Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.

Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось

уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).

Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Защищены от попадания пыли.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Увеличенный размер металлического замка обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.

При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Для съемки с уровня земли, штатив комплектуется короткой центральной колонной.

Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе. Монопод готов.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.

Конусовидные резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.

Комплектуется плотным чехлом с ручками для переноски в руке и съемным ремнем с удобной накладкой для переноски на плече. Для защиты штатива от потертостей предусмотрен дополнительный тонкий чехол.

Технические характеристики:

• Минимальная высота, см – 39,5

• Рабочая высота, см – 134,5

• Максимальная высота, см – 154

• Длина в сложенном виде, см – 59

• Количество секций - 4

• Вес, кг – 1,85

• Нагрузка, кг - 8

• Материал ног – сплав алюминия и магния

• Материал хаба – магниевый сплав