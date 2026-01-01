images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Benro TAD28A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD28A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD28A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD28A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD28A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD28A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD28A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD28A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD28A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD28A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD28A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD28A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами

Benro TAD28A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами

Benro
Артикул: DAN-8327

Benro TAD28A Adventure - универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео.

Подходит для камер, вес которых не превышает 12 кг. Диапазон регулировок высоты 31-156 см.

Описание

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность и коррозийную стойкость.

Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна.

Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз. В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях.

Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.

Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.

Комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.

Технические характеристики:

  • Минимальная высота, см – 31
  • Максимальная высота без центральной колоны, см – 135.4
  • Максимальная высота, см – 156
  • Длина в сложенном виде, см – 52.6
  • Количество секций – 4
  • Диаметр труб ног, мм – 18.4х21.8х25.2х28.6
  • Диаметр верхнего диска, мм - 56
  • Вес нетто, кг – 1.8
  • Нагрузка, кг – 12
  • Материал ног – сплав алюминия и магния
  • Материал хаба – магниевый сплав

Комплектация

  • Штатив - 1 шт
  • Чехол - 1 шт

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.