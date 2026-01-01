Benro TAD28A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность и коррозийную стойкость.
Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.
Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна.
Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз. В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях.
Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.
Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.
Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.
Комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.
Технические характеристики:
- Минимальная высота, см – 31
- Максимальная высота без центральной колоны, см – 135.4
- Максимальная высота, см – 156
- Длина в сложенном виде, см – 52.6
- Количество секций – 4
- Диаметр труб ног, мм – 18.4х21.8х25.2х28.6
- Диаметр верхнего диска, мм - 56
- Вес нетто, кг – 1.8
- Нагрузка, кг – 12
- Материал ног – сплав алюминия и магния
- Материал хаба – магниевый сплав