Benro TAD18AHD1 Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами

Трехкоординатная голова серии HD регулируется в трех осях независимо друг от друга.
Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона и наклона вперед-назад.
Короткая ручка отвечает за панорамирование на 360 градусов.
На голове установлен пузырьковый уровень для точной установки линии горизонта.
На оси наклона вперед-назад нанесена цифровая разметка, позволяющая установить необходимый угол.
Комплектуется быстросъемной площадкой PH08.
Голова изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.
В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось
уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).
Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской.
Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.
На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).
Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.
При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.
В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.
Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.
Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.
Комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.
Гарантия производителя – 5 лет.
Технические характеристики:
• Минимальная высота, см – 39
• Рабочая высота, см – 133,5
• Максимальная высота, см – 153
• Длина в сложенном виде, см – 58,5
• Количество секций – 4
• Диаметр труб ног, мм – 15х18,4х21,8х25,2
• Диаметр верхнего диска, мм - 42
• Вес, кг – 1,94
• Нагрузка, кг – 5
• Материал ног – сплав алюминия и магния
• Материал хаба – магниевый сплав
Трехкоординатная голова серии HD регулируется в трех осях независимо друг от друга.