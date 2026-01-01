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Benro TAD18A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD18A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD18A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD18A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD18A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD18A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD18A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD18A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD18A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD18A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD18A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами
Benro TAD18A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами

Benro TAD18A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами

Benro
Артикул: DAN-8326

Benro TAD18A штатив Adventure для фотокамеры алюминиевый с клипсами - разработан для различных видов съемки – от пейзажа до макросъемки. Допустимая нагрузка 8 кг, вес 1,42 кг. Широкий диапазон регулировок высоты 29.5-143.5 см.

Описание

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалосьуменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).

Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской.

Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.

На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна.  Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.

При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.

Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.

 

Технические характеристики:

  • Минимальная высота, см – 29.5
  • Рабочая высота, см – 124
  • Максимальная высота, см – 143.5
  • Длина в сложенном виде, см – 49
  • Количество секций – 4
  • Диаметр труб ног, мм – 15х18,4х21,8х25,2
  • Диаметр верхнего диска, мм - 42
  • Вес, кг – 1,42
  • Нагрузка, кг – 8
  • Материал ног – сплав алюминия и магния
  • Материал хаба – магниевый сплав

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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