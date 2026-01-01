Benro TAD18A Adventure штатив для фотокамеры алюминиевый с клипсами

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалосьуменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).
Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской.
Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.
На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).
Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.
При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.
В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.
Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.
Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.
Технические характеристики:
- Минимальная высота, см – 29.5
- Рабочая высота, см – 124
- Максимальная высота, см – 143.5
- Длина в сложенном виде, см – 49
- Количество секций – 4
- Диаметр труб ног, мм – 15х18,4х21,8х25,2
- Диаметр верхнего диска, мм - 42
- Вес, кг – 1,42
- Нагрузка, кг – 8
- Материал ног – сплав алюминия и магния
- Материал хаба – магниевый сплав