images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Benro TAC008AP0 Active штатив c фото-видео головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAC008AP0 Active штатив c фото-видео головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAC008AP0 Active штатив c фото-видео головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAC008AP0 Active штатив c фото-видео головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAC008AP0 Active штатив c фото-видео головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAC008AP0 Active штатив c фото-видео головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAC008AP0 Active штатив c фото-видео головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAC008AP0 Active штатив c фото-видео головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAC008AP0 Active штатив c фото-видео головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAC008AP0 Active штатив c фото-видео головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAC008AP0 Active штатив c фото-видео головой/алюминиевый с клипсами

Benro TAC008AP0 Active штатив c фото-видео головой/алюминиевый с клипсами

Benro
Артикул: DAN-8370

Benro TAC008AP0 Active штатив c фото-видео головой. Невероятно легкий - всего 940 гр. и устойчивый - выдерживает оборудование весом до 4 кг.

Описание

Удобная удлиненная ручка для регулировки наклона и плавного панорамирования.

Быстрая установка камеры в вертикальном положении для съемки в портретной ориентации с помощью эргономичного винта.

Пузырьковый уровень позволит точно установить штатив по линии горизонта, что очень важно для съемки видеосюжетов. 

Компактная быстросъемная площадка позволяет оперативно установить и снять камеру. Надежный механизм фиксации предотвращает падение камеры.

4 секции штатива и выдвижная центральная колонна обеспечивают широкий диапазон регулировки высоты 34-142 см.

Фиксируется центральная колонна с помощью металлического цангового зажима.

Антишоковое кольцо обеспечит хорошую амортизацию, если центральная колонна резко опустится на хаб.

Три независимых положения регулировки угла наклона ног позволяют расположить штатив на пересеченной местности.

Эргономичные клипсовые замки позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется накладка из пеноматериала.

Резиновые опоры с протектором улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.

Комплектуется уплотненным чехлом.

Технические характеристики:

  • Вес, кг – 0.94
  • Допустимая нагрузка, кг – 4
  • Минимальная высота, см – 34
  • Рабочая высота, см – 122.5
  • Максимальная высота, см – 142
  • В сложенном виде, см – 50
  • Материал ног – алюминий
  • Материал хаба – магний

Комплектация

  • Штатив - 1шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.