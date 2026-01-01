Benro TAC008AP0 Active штатив c фото-видео головой/алюминиевый с клипсами

Описание

Удобная удлиненная ручка для регулировки наклона и плавного панорамирования.

Быстрая установка камеры в вертикальном положении для съемки в портретной ориентации с помощью эргономичного винта.

Пузырьковый уровень позволит точно установить штатив по линии горизонта, что очень важно для съемки видеосюжетов.

Компактная быстросъемная площадка позволяет оперативно установить и снять камеру. Надежный механизм фиксации предотвращает падение камеры.

4 секции штатива и выдвижная центральная колонна обеспечивают широкий диапазон регулировки высоты 34-142 см.

Фиксируется центральная колонна с помощью металлического цангового зажима.

Антишоковое кольцо обеспечит хорошую амортизацию, если центральная колонна резко опустится на хаб.

Три независимых положения регулировки угла наклона ног позволяют расположить штатив на пересеченной местности.

Эргономичные клипсовые замки позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется накладка из пеноматериала.

Резиновые опоры с протектором улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.

Комплектуется уплотненным чехлом.

Технические характеристики: