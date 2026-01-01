Benro TAC008ABR0E штатив Active c шаровой головой/алюминиевый с клипсами. 

Описание

Комплектуется несъемной шаровой головой с одной ручкой для моментальной фиксации выбранного положения камеры. Предусмотрен быстрый переход из горизонтальной ориентации в портретную.



Компактная быстросъемная площадка позволяет оперативно установить и снять камеру. Надежный механизм фиксации предотвращает падение камеры.

Голова и хаб изготовлены из магниевого сплава.

Фиксируется центральная колонна с помощью металлического цангового зажима.



Антишоковое кольцо обеспечит хорошую амортизацию, если центральная колонна резко опустится на хаб.



Три независимых положения регулировки угла наклона ног позволяют расположить штатив на пересеченной местности.



Эргономичные клипсовые замки позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.



Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется накладка из пеноматериала.



Резиновые опоры с протектором улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.

Характеристики: