images
images
images
images
images
images
images
images
Benro T691+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона
Benro T691+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона
Benro T691+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона
Benro T691+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона
Benro T691+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона
Benro T691+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона
Benro T691+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона
Benro T691+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона

Benro T691+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона

Benro
Артикул: MTG-0635

Benro T691+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона. 

Универсальный комплект для фото- и видеосъемки на смартфон, фото и видеокамеру с помощью которого вы сможете значительно улучшить качество фотографий и видеороликов.
Идеальный выбор для всех, кто снимает креативный контент. Его по достоинству оценят фотографы, видеографы, блогеры и просто любители снимать потрясающие сюжеты.
Компактный и легкий, разработан специально для путешествующих фотографов.

Состав комплекта: штатив Benro T691 и держатель для смартфона Benro MH2N.

Описание

Обновленная эргономичная голова обеспечивает плавные и полностью контролируемые движения камеры, без рывков.
Несмотря на свои компактные размеры, выдерживает оборудование весом до 3 кг.
Управление движениями камеры происходит с помощью одной удлиненной ручки.
Удобно расположены элементы управления. Винт фиксации панорамирования установлен слева. Ручка управления движениями камеры и вин установки камеры под углом 90 градусов установлены справа. Это расположение позволяет надежно фиксировать положение камеры или смартфона и быстро менять настройки даже во время съемки.
Диапазон наклона +90/-55 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.
Насечки на диске панорамирования обеспечивают более точную настройку положения камеры, что существенно влияет на качество съемки.
Предусмотрена быстрая установка камеры в вертикальном положении для съемки в портретной ориентации с помощью эргономичного винта.
Адаптивная форма быстросъемной площадки позволяет комфортно работать как с видео, так и с фотокамерами. Комплектуется винтом ¼ дюйма с удобным пластиковым механизмом закручивания без использования дополнительных инструментов. Надежный механизм блокировки предотвращает падение камеры.
Средняя часть головы выполнена в виде арки, которая обеспечивает жесткость всей конструкции и устраняет нежелательные колебания камеры.

ШТАТИВ
В ножках штатива использованы обновленные трубы с квадратным профилем сечения. Такие трубы имеют повышенную прочность, устойчивость к вибрациям, на изгиб, деформацию, скручивание и излом.
Выдвижная центральная колонна обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость. Фиксируется центральная колонна с помощью надежного винта. Редукторный механизм подъема центральной колонны обеспечивает максимальную точность настройки.
На колонне расположен крючок для подвески груза для придания штативу дополнительной устойчивости, когда в этом есть необходимость.
Цанговый замок на центральной колоне позволяет регулировать диаметр основания штатива и использовать его в ограниченном пространстве.
Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Улучшенная эргономика также упрощает работу со штативом в любых погодных условиях.
Центральная растяжка обеспечивает максимальную стабильность штатива.
Расположение центральной растяжки в верхней части штатива позволяет использовать его на любой пересеченной поверхности.
Адаптивные поворотные резиновые опоры скрадывают неровности, а протектор улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.
Пузырьковый уровень позволит точно установить штатив по линии горизонта, что очень важно для съемки видеосюжетов.  
В сложенном виде штатив имеет обтекаемую форму, без острых улов и выпирающих частей.
Комплектуется чехлом для переноски и хранения.

Для возможности съемки на смартфон, штатив комплектуется универсальным держателем для смартфона Benro MH2N.
Держатель совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 cм.
В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.
Прочный зажимной пружинный механизм, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно фиксируют ваш смартфон и обеспечивают его безопасность во время съемки.
Стандартный разъем ¼ дюйма расположен у снования держателя. Его таже можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры.
Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.

Характеристики:

  • Материал – алюминий, технополимер
  • Нагрузка, кг – 3
  • Вес, кг – 1,37
  • Минимальная высота, см – 47
  • Максимальная высота, см – 152
  • Рабочая высота, см – 128
  • Длина в сложенном виде, см – 50,5
  • Минимальный диаметр труб, мм – 13
  • Максимальный диаметр труб, мм - 20,8
  •  Угол установки ног – 23 градуса

Комплектация

  • Штатив Benro T691
  • Держатель для смартфона Benro MH2N

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.