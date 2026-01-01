Benro T691+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона. 

Обновленная эргономичная голова обеспечивает плавные и полностью контролируемые движения камеры, без рывков.
Несмотря на свои компактные размеры, выдерживает оборудование весом до 3 кг.
Управление движениями камеры происходит с помощью одной удлиненной ручки.
Удобно расположены элементы управления. Винт фиксации панорамирования установлен слева. Ручка управления движениями камеры и вин установки камеры под углом 90 градусов установлены справа. Это расположение позволяет надежно фиксировать положение камеры или смартфона и быстро менять настройки даже во время съемки.
Диапазон наклона +90/-55 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.
Насечки на диске панорамирования обеспечивают более точную настройку положения камеры, что существенно влияет на качество съемки.
Предусмотрена быстрая установка камеры в вертикальном положении для съемки в портретной ориентации с помощью эргономичного винта.
Адаптивная форма быстросъемной площадки позволяет комфортно работать как с видео, так и с фотокамерами. Комплектуется винтом ¼ дюйма с удобным пластиковым механизмом закручивания без использования дополнительных инструментов. Надежный механизм блокировки предотвращает падение камеры.
Средняя часть головы выполнена в виде арки, которая обеспечивает жесткость всей конструкции и устраняет нежелательные колебания камеры.
ШТАТИВ
В ножках штатива использованы обновленные трубы с квадратным профилем сечения. Такие трубы имеют повышенную прочность, устойчивость к вибрациям, на изгиб, деформацию, скручивание и излом.
Выдвижная центральная колонна обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость. Фиксируется центральная колонна с помощью надежного винта. Редукторный механизм подъема центральной колонны обеспечивает максимальную точность настройки.
На колонне расположен крючок для подвески груза для придания штативу дополнительной устойчивости, когда в этом есть необходимость.
Цанговый замок на центральной колоне позволяет регулировать диаметр основания штатива и использовать его в ограниченном пространстве.
Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Улучшенная эргономика также упрощает работу со штативом в любых погодных условиях.
Центральная растяжка обеспечивает максимальную стабильность штатива.
Расположение центральной растяжки в верхней части штатива позволяет использовать его на любой пересеченной поверхности.
Адаптивные поворотные резиновые опоры скрадывают неровности, а протектор улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.
Пузырьковый уровень позволит точно установить штатив по линии горизонта, что очень важно для съемки видеосюжетов.
В сложенном виде штатив имеет обтекаемую форму, без острых улов и выпирающих частей.
Комплектуется чехлом для переноски и хранения.
Для возможности съемки на смартфон, штатив комплектуется универсальным держателем для смартфона Benro MH2N.
Держатель совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 cм.
В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.
Прочный зажимной пружинный механизм, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно фиксируют ваш смартфон и обеспечивают его безопасность во время съемки.
Стандартный разъем ¼ дюйма расположен у снования держателя. Его таже можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры.
Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.
Характеристики:
- Материал – алюминий, технополимер
- Нагрузка, кг – 3
- Вес, кг – 1,37
- Минимальная высота, см – 47
- Максимальная высота, см – 152
- Рабочая высота, см – 128
- Длина в сложенном виде, см – 50,5
- Минимальный диаметр труб, мм – 13
- Максимальный диаметр труб, мм - 20,8
- Угол установки ног – 23 градуса