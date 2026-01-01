Benro MeFoto BMRTABLK RoadTrip Black штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги

Описание

Прецизионная шаровая голова серии Q1 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы, предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.

Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Инновационные прорезиненные цанговые замки с улучшенной эргономикой обеспечивают быструю и удобную установку, надежную фиксацию каждой секции штатива, а также защиту от атмосферных воздействий и пыли.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна с надежным цанговым фиксатором.

Два независимых положения регулировки угла наклона ног позволяют расположить штатив на пересеченной местности.

Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, достаточно перевернуть центральную штангу в обратном направлении.

Для съемки в ограниченном пространстве предусмотрена быстрая трансформация штатива в монопод без использования инструментов. Отсоедините одну ножку и центральную колонну, соедините их вместе, монопод готов.

Адаптируемые резиновые опоры гарантируют устойчивость штатива на всех поверхностях, для использования на мягком грунте, траве или камнях предусмотрены металлические шипы.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется накладка из пеноматериала.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку и хранение. Вы можете положить его в рюкзак или сумку, а для переноски в руке или на плече, предусмотрен удобный уплотненный чехол.

Технические характеристики: