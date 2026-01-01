Mefoto A0350Q0 Red алюминиевый походный штатив красного цвета с головой

Характеристики:
- высота съемки, см – 58–130
- максимальная нагрузка, кг – 4 кг
- головка – шаровая
- количество секций ног – 5
- вес, кг – 1,2
Москва
Малая Семеновская 3с6
MeFoto A-0350Q0 – универсальный, легкий походный штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой несъемной головой и выдерживает нагрузку весом до 4 килограмм.
Характеристики:
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Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16.
Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.