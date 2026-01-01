Benro KH-25 видеоштатив

Характеристики:
- высота съемки, см – 71,2–151,5
- длина в сложенном состоянии, см – 74,5
- максимальная нагрузка, кг – 5 кг
- головка – есть
- вес, кг – 3,29
- чехол – в комплекте
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro КH-25 – видеоштатив, выполненный из алюминиевого сплава. Оснащен несъемной головой с ручкой для легкого и быстрого управления положением камеры. Конструкцией предусмотрена надежная защита от колебаний ветра. Ножки штатива имеют резиновые стопы. Предназначен для работы с камерами до 5 кг.
Характеристики:
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