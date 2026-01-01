Benro KH-25 видеоштатив с пультом ДУ

Артикул: NVF-1856

Benro КH-25 – видеоштатив с пультом ДУ. Оснащен несъемной головой с ручкой для легкого и быстрого управления положением камеры. Конструкцией предусмотрена надежная защита от колебаний ветра. Ножки штатива имеют резиновые стопы. Предназначен для работы с камерами до 5 кг.