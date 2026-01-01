Benro Induro HYDRA2 Waterproof штатив водонепроницаемый карбоновый с цангами

Описание

Особая конструкция WATERPROOF позволяет беспрепятственно использовать штатив в любых неблагоприятных условиях.

Увеличенный размер цанг обеспечивают удобный хват не только в комфортных студийных условиях, но и на выездной съемке, при высокой влажности, осадках и при работе в перчатках.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Увеличенный размер металлического замка центральной колонны обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.

На установочной платформе имеется винт с переменной резьбой ¼ и 3/8 дюйма.

Хаб изготовлен из магниевого сплава, имеет увеличенный размер и особую конструкцию с V образными выступами, что придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.

На хабе имеется резьба 3/8 и переходник на резьбу ¼ дюйма для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку и хранение.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ногах предусмотрены накладки из пеноматериала.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности.

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.

Штатив комплектуется шестигранными ключами. Один расположен в ноге штатива и предназначен для регулировки натяжения стопорных узлов ног на хабе. Два других на крючке для груза. Один используется для затягивания установочного винта на платформе центральной колонны, другой для удаления переходника с резьбы 3/8 на ¼ дюйма, установленного на хабе.

Подпружиненный крюк для груза расположен на центральной колонне.

Технические характеристики комплекта: