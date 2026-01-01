Benro Induro BICLT204B2 штатив Classic 204 с шаровой головой/карбоновый с цангами. 

Описание

Уникальное плетение углеродного волокна 9Х Stealth позволило добиться максимальной жесткости штатива при минимально возможном весе.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Увеличенный размер металлического замка центральной колонны обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны

Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности.

Для съемки с уровня земли предусмотрена короткая центральная колонна.

Металлические цанги выполнены с защитой от попадания пыли. Увеличенный размер цанг Grand Induro и покрытие из натурального каучука обеспечивают удобный хват не только в комфортных студийных условиях, но и на выезде и работе в перчатках.

На установочной платформе имеется винт с переменной резьбой 1/4 и 3/8 дюйма.Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Хаб изготовлен из магниевого сплава, имеет увеличенный размер и особую конструкцию с V образными выступами, что придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.

На хабе имеется резьба 3/8 и переходник на резьбу 1/4 дюйма для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Подпружиненный крюк для груза расположен на центральной колонне.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ногах предусмотрены накладки из пеноматериала.

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.

Внутри чехла имеется сетчатый карман на молнии для размещения дополнительных аксессуаров. Для защиты штатива от потертостей предусмотрен дополнительный тонкий чехол.

Органайзер на молнии с внутренними сетчатыми карманами для переноски комплектных ключей и металлических шипов.

Компактная и легкая шаровая голова серии B2 имеет три независимые регулировки.

Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную.

Панорамирование на 360 градусов.

Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.

Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.

Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Характеристики: