Benro Induro BICLT204 Classic 204 штатив карбоновый с цангами

Металлические цанги Grand Induro выполнены с защитой от попадания пыли, увеличенный размер и покрытие из натурального каучука обеспечивают удобный хват не только в комфортных студийных условиях, но и на выезде и работе в перчатках.
Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Увеличенный размер металлического замка центральной колонны обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны.
Для съемки с уровня земли предусмотрена короткая центральная колонна.
На установочной платформе имеется винт с переменной резьбой ¼ и 3/8 дюйма.
Хаб изготовлен из магниевого сплава, имеет увеличенный размер и особую конструкцию с V образными выступами, что придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.
На хабе имеется резьба 3/8 и переходник на резьбу ¼ дюйма для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ногах предусмотрены накладки из пеноматериала.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности.
Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.
Подпружиненный крюк для груза расположен на центральной колонне.
Комплектуется плотным чехлом с ручками для переноски в руке и съемным ремнем с удобной накладкой для переноски на плече. Ремень также можно закрепить непосредственно на штативе, без использования чехла.
Для защиты штатива от потертостей предусмотрен дополнительный тонкий чехол.
Технические характеристики комплекта:
- Минимальная высота, см – 16,5
- Максимальная высота, см – 156
- В сложенном виде, см – 54
- Допустимая нагрузка, кг – 16
- Вес, кг – 1,6
- Материал – карбон