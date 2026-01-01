Benro Induro BICLT204 Classic 204 штатив карбоновый с цангами

Описание

Металлические цанги Grand Induro выполнены с защитой от попадания пыли, увеличенный размер и покрытие из натурального каучука обеспечивают удобный хват не только в комфортных студийных условиях, но и на выезде и работе в перчатках.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Увеличенный размер металлического замка центральной колонны обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны.

Для съемки с уровня земли предусмотрена короткая центральная колонна.

На установочной платформе имеется винт с переменной резьбой ¼ и 3/8 дюйма.

Хаб изготовлен из магниевого сплава, имеет увеличенный размер и особую конструкцию с V образными выступами, что придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.

На хабе имеется резьба 3/8 и переходник на резьбу ¼ дюйма для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ногах предусмотрены накладки из пеноматериала.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности.

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.

Подпружиненный крюк для груза расположен на центральной колонне.

Комплектуется плотным чехлом с ручками для переноски в руке и съемным ремнем с удобной накладкой для переноски на плече. Ремень также можно закрепить непосредственно на штативе, без использования чехла.

Для защиты штатива от потертостей предусмотрен дополнительный тонкий чехол.





Технические характеристики комплекта: