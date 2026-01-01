Benro Induro BICLT203B2 штатив Classic 203 с шаровой головой/карбоновый с цангами.

Описание

Уникальное плетение углеродного волокна 9Х Stealth позволило добиться максимальной жесткости штатива при минимально возможном весе.

Металлические цанги Grand Induro выполнены с защитой от попадания пыли, увеличенный размер и покрытие из натурального каучука обеспечивают удобный хват не только в комфортных студийных условиях, но и на выезде и работе в перчатках.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Увеличенный размер металлического замка центральной колонны обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.

Для съемки с уровня земли предусмотрена короткая центральная колонна.

На установочной платформе имеется винт с переменной резьбой ¼ и 3/8 дюйма.

Хаб изготовлен из магниевого сплава, имеет увеличенный размер и особую конструкцию с V образными выступами, что придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.

На хабе имеется резьба 3/8 и переходник на резьбу ¼ дюйма для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ногах предусмотрены накладки из пеноматериала.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности.

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.

Подпружиненный крюк для груза расположен на центральной колонне.

Комплектуется плотным чехлом с ручками для переноски в руке и съемным ремнем с удобной накладкой для переноски на плече. Ремень также можно закрепить непосредственно на штативе, без использования чехла.

Внутри чехла имеется сетчатый карман на молнии для размещения дополнительных аксессуаров.

Для защиты штатива от потертостей предусмотрен дополнительный тонкий чехол.

Органайзер на молнии с внутренними сетчатыми карманами для переноски комплектных ключей и металлических шипов.



Компактная и легкая шаровая голова серии B2 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.

Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Характеристики: