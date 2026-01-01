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Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив
Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив

Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив

Benro
Артикул: DAN-8744

Benro Hi-Hat Connect MCT48AFS6PRO монопод-штатив. Максимальная допустимая нагрузка 10 кг при весе всего 6 кг. Широкий диапазон регулировок высоты 80 - 199,4 см.

Описание

Монопод изготовлен из высокопрочного алюминия. Его надежность не уступает более мощным и тяжелым моноподам.

Усиленные клипсы с увеличенным сроком службы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции штатива и быструю сборку и разборку монопода.

База монопода съемная. Ее можно использовать отдельно как небольшой штатив для съемки с низкой точки.

В базе установлен шар с блокирующим замком для точной настройки угла наклона камеры, для съемки динамичных движений или выравнивания кадра при съемке под низким углом.

Одним движением вы можете установить угол наклона на 90 градусов для вертикальной ориентации, что важно при съемке для мобильных приложений и социальных сетей.

Ножки базы имеют три независимых угла наклона. Ножки складные, что облегчает транспортировку и хранение монопода.

Для съемки на мокром, сыпучем и грязном грунте, базу можно удалить и заменить ее на резиновую опору.

Прорезиненная ручка и ремешок для запястья обеспечивают безопасное и удобное управление камерой при любой погоде и в любой обстановке.

Видеоголова c гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S6Pro для видеокамер, системных и зеркальных камер с установленным обвесом.

Выдерживает нагрузку до 6 кг.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.

Дополнительные разъемы 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.


Технические характеристики:

  • Материал - алюминий
  • Максимальная высота - 199,4 см
  • Минимальная высота - 80 см
  • Длина в сложенном состоянии - 71,4 см
  • Безопасная нагрузка - 6кг
  • Вес - 2,95кг

Комплектация

  • Монопод - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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