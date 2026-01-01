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Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги

Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги

Benro
Артикул: DAN-8380

Benro FTA28AB1 Travel Angel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги - универсальный, прочный, компактный и легкий штатив с шаровой головой. Допустимая нагрузка, кг – 10. Максимальная высота, см – 160

Описание

Компактная и легкая шаровая голова Benro B1 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.

Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку и хранение

Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Высота монопода 168 см.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Цанговый замок жестко фиксирует колонну, что сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине имеется фиксирующее углубление.

В центральной колонне расположен крюк, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Для съемки с уровня земли, комплектуется короткой центральной колонной.

Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

Цанговые замки с улучшенной эргономикой обеспечивают быструю и удобную установку, надежную фиксацию каждой секции штатива, а также защиту от атмосферных воздействий и пыли.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что также облегчает установку штатива в сложных условиях.

Адаптируемые резиновые опоры гарантируют устойчивость штатива на всех поверхностях, для использования на мягком грунте, траве или камнях предусмотрены шипы из нержавеющей стали.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется накладка из пеноматериала.

Комплектуется плотным чехлом с ручками для переноски в руке и съемным ремнем с удобной накладкой для переноски на плече. Для защиты штатива от потертостей предусмотрен дополнительный тонкий чехол.

 

Технические характеристики:

  • Материал – сплав алюминия и магния
  • Вес, кг - 2
  • Допустимая нагрузка, кг – 10
  • Минимальная высота, см – 45,5
  • Рабочая высота, см – 134
  • Максимальная высота, см – 160
  • В сложенном виде, см – 61
  • Количество секций – 4
  • Диаметр труб ног, мм - 18.4х21.8х25.2х28.6
  • Диаметр верхнего диска, мм - 50

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Сумка для переноски - 1 шт.
  • Мягкий чехол для хранения- 1шт.

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