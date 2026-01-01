Benro FRHN14CVX20 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами

Карбоновый штатив Benro FRHN14C серии Rhino сочетает в себе точность, компактность и максимальную надежность.
Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку и хранение.
Эргономичные цанговые замки секций ножек штатива позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.
Центральная колонна с цанговым фиксатором поднимет вашу камеру на максимальную высоту без потери прочности всей конструкции.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Регулировка угла наклона ног еще никогда не была проще. Нажмите эргономичный селектор, установите ножку в нужном положении и нажмите кнопку блокировки.
Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, достаточно перевернуть ноги штатива в обратном направлении.
Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Три дополнительных разъема позволяют установить большое количество различного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.).
Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.
Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе. Высота монопода 171 см.
Прорезиненная нога обеспечивает удобство использования штатива в любых погодных условиях.
Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.
Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.
Шаровая голова Benro VX20
Шаровая голова Benro VX20 Dual Panoramic с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов.
Надежная алюминиевая конструкции. Соотношение прочности и веса не имеют аналогов на рынке.
Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.
Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.
Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.
Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Просто ослабьте фиксирующий винт, установите камеру в необходимое положение и легким поворотом ручки зафиксируйте ее. Эргономичная ручка фиксации наклона головы.
Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Разблокируйте замок фиксации и поверните камеру в портретный режим.
Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.
Дизайн основания для быстросъемной площадки разработан специально для уменьшения общего веса головы.
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Технические характеристики:
- Минимальная высота, см – 44
- Максимальная высота, см – 165,5
- В сложенном виде, см – 47,5
- Высота монопода, см – 171
- Вес, кг – 1,37
- Допустимая нагрузка, кг – 16
- Материал – карбон/алюминий