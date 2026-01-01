images
images
images
images
images
Tenba (636-430) Solstice v2 Sling Bag 12 Black рюкзак для фототехники
Tenba (636-430) Solstice v2 Sling Bag 12 Black рюкзак для фототехники
Tenba (636-430) Solstice v2 Sling Bag 12 Black рюкзак для фототехники
Tenba (636-430) Solstice v2 Sling Bag 12 Black рюкзак для фототехники
Tenba (636-430) Solstice v2 Sling Bag 12 Black рюкзак для фототехники

Tenba (636-430) Solstice v2 Sling Bag 12 Black рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: MTG-3449

Tenba (636-430) Solstice v2 Sling Bag 12 Black рюкзак для фототехники. Стильный минималистичный дизайн. Моментальный доступ к камере и объективами. Высокая степень защиты от ударов и осадков. Превосходный комфорт при ношении в течение всего дня. Облегченный вес. Вы удивитесь узнав, как много оборудования или личных вещей поместится в таком компактном рюкзаке-слинге. Беззеркальная или цифровая зеркальная камера, 3-5 объективов, в том числе комплект камера с установленный объективом длиной до 39 см (например Tamron/Sigma 150-600mm). Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов. Предусмотрена возможность крепления внешнего обвеса на стропе MOLLE, карман для штатива или стабилизатора.

Описание

Быстрый доступ к оборудованию
Боковой доступ удобен и прост, не нужно снимать рюкзак со спины и класть на грязный грунт, достаточно развернуть его через плечо и достать все что вам необходимо.
Клапан расположен по всей длине рюкзака, вы беспрепятственно сможете достать камеру даже с длинным телевиком.
Боковой доступ также служит удобным местом для смены объективов и обеспечивают лучшую защиту от кражи.

Защита оборудования
По всему корпусу установлена амортизирующая пена EVA. Дополнительную жесткость придают плотные внутренние делители. Вы можете быть уверены, рюкзак-слинг сохранит форму, не провиснет и не деформируется даже при полной загрузке тяжелым оборудованием.
Все делители съемные, вы можете настроить внутреннее пространство точно под размеры оборудования.

Комфорт в носке
При переноске рюкзак располагается практически вертикально, не свисая на бок и не напрягая плечи.
Компрессионная пена EVA на лямке и спинке рюкзака обеспечивают удобную посадку и комфортную носку в течение всего дня.
Воздушный канал создает циркуляцию воздуха между спиной и рюкзаком, даже при жаре ваша спина останется сухой.
Удобная и быстрая регулировка длины плечевой лямки под ваш тип телосложения.
Для дополнительной фиксации рюкзака-слинга при активном движении предусмотрен съемный боковой ремень.

Боковой карман
В усиленном расширяемом боковом кармане можно разместить штатив, монопод или стабилизатор.
Предусмотрена дополнительная фиксация предметов в верхней части с помощью съемного ремня.

Дополнительные карманы
В центральной части по всей высоте рюкзака расположен большой карман на молнии для предметов первой необходимости.
На внутренней стороне клапана доступа в основное отделение расположен полупрозрачный карман из полиуретана на молнии для различных аксессуаров – кабелей, чехлов для карт памяти, светофильтров и т.п. Там же расположен скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак-слинг.

Внешний обвес
Не ограничивайте себя внутренним объемом рюкзака.
На боковой панели расположена стропа MOLLE, на которой можно закрепить чехол для объектива, аккумуляторов и карт памяти из коллекции Tenba Tools.
Используя комплектные съемные ремни, вы можете переносить на центральной или боковой частях рюкзака куртку, небольшой туристический коврик и другие объемные предметы.

Размещение крепления для камеры
На плечевом ремне расположена стропа для установки быстросъемного крепления для камеры, микрофона, и других аксессуаров. Наличие стропы гарантирует отсутствие давления на грудь в месте крепления планки.

Премиальные материалы
Рюкзак-слинг изготовлен из водоотталкивающего Rip-Stop нейлона 420D с полиуретановым покрытием.
Полиуретановое покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах. Надежный и легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.
Внутренняя часть изготовлена из мягкого трикотажа высокой плотности 300 г/м, он предохранит оборудование от царапин и потертостей.
Прочные и надежные японские молнии и зажимы YKK. Усиленные швы.

Защита от дождя и солнца
Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш рюкзак неприметным и убережет от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любою сторону чехла.

Внимание к деталям
Для переноски в руке предусмотрена ручка. Также имеется нижняя ручка из нейлоновой ленты для удобного перемещения рюкзака в труднодоступных местах – багажник автомобиля или автобуса, полка для ручной клади в самолете или поезде и т.п.
Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.
Как на счет ежедневного ношения? Удалите разделители и переносите в рюкзаке все, что вам угодно. Tenba Solstice v2 станет вашей любимой моделью для повседневного использования.


Характеристики:


•    Вес, кг – 0,73
•    Внешний размер, см – 40,6х22,9х14
•    Внутренний размер, см – 39,4х20,3х11,4
•    Внешний карман, см – 30х17х1

Материал и фурнитура:


•    Внешний – водоотталкивающий Rip-Stop нейлон 420D с PU покрытием
•    Внутренний – трикотажа высокой плотности 300 г/м
•    Молнии YKK®
•    Усиленные швы

Особенности:


•    Гарантия производителя 5 лет
•    Вмещает большое количества оборудования (в том числе длиннофокусные объективы)
•    Быстрый боковой доступ не снимая рюкзак со спины
•    Сохраняет форму даже при полной загрузке тяжелым оборудованием
•    Защита установлена по всему корпусу
•    Компрессионная пена EVA на лямке и спинке рюкзака
•    Воздушный канал для циркуляции воздуха между спиной и рюкзаком
•    Моментальная регулировка длины плечевой лямки
•    Боковой ремень для дополнительной фиксации рюкзака
•    Дополнительные карманы
•    Усиленный боковой карман для штатива или стабилизатора
•    Крепления для внешнего обвеса
•    Карман для Bluetooth-трекера
•    Молнии YKK
•    Дополнительная прошивка в точках крепления
•    Двусторонний чехол от дождя и солнца
•    Соответствует габаритам ручной клади

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Raylab D-Light 2 светодиодный комплект постоянного света
Raylab D-Light 2 светодиодный комплект постоянного света
Raylab D-Light 2 светодиодный комплект постоянного света
Арт. OLE-4739
Raylab D-Light 2 светодиодный комплект постоянного света
Наличие
в наличии 4-10 шт

Комплект из двух ламп Е27 с изменяемой цветовой температурой. Мощность 85 Вт, CRI 90+, цветовая температура 3200 К - 6500 К, реглулировка мощности 10-100%. Работает от сети. Управление посредством пульта ДУ(ИК). Подключается непосредственно во встроенный в октобокс цоколь. В комплекте 2 четырехсекционных стойки высотой 80-220 см и максимальной нагрузкой до 1,5 кг; 2 быстрораскладных софтбокса размером 50х70 см.

9 380 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes Light Cube Z40 LED фотобокс
Falcon Eyes Light Cube Z40 LED фотобокс
Falcon Eyes Light Cube Z40 LED фотобокс
Арт. DAN-5446
Falcon Eyes Light Cube Z40 LED фотобокс
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн

Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED.

Быстрораскладной фотобокс размером 40x40x40 см со светодиодной подсветкой мощностью 20 Вт. Цветовая температура 5500 (±200) К, CRI >95, возможна регулировка яркости. В комплекте сетевой кабель, три фона (белый, черный, оранжевый) и тканевый рассеиватель. Для удобства транспортировки и хранения фотобокс поставляется в сумке.

-10 %3 390 ₽
3 050 ₽
В корзину
Fujimi FJ 702-110 отражатель 5в1 110см
Fujimi FJ 702-110 отражатель 5в1 110см
Fujimi FJ 702-110 отражатель 5в1 110см
Арт. OLE-4187
Fujimi FJ 702-110 отражатель 5в1 110см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Отражатель 5 в 1 диаметром 110 см состоит из упругого круглого каркаса, обтянутого прозрачной тканью со съемным четырехцветным двусторонним чехлом. Цвета белый, белый на просвет, золотой, серебряный, чёрный. Подходит для съемки модели по пояс. В комплекте чехол для хранения.

1 290 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Школа фотографии для собак
Школа фотографии для собак
Юрий Козырев - один из лучших в мире военных фотожурналистов
Юрий Козырев - один из лучших в мире военных фотожурналистов
Как фотографировать птиц, которые &quot;со свистом&quot; проносятся мимо вас?
Как фотографировать птиц, которые "со свистом" проносятся мимо вас?
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.