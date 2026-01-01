Benro FGP18CVX30 штатив Go Plus Travel c шаровой головой/трансформер в монопод/карбон/цанги.

Описание

Центральная колонна штатива может быть размещена по горизонтали, поворачиваться на 180 градусов и фиксироваться в широком диапазоне различных углов и положений.

Снимайте все, от портрета до пейзажа, от макросъемки до фудфотографии. Вы получите идеальный результат независимо от выбранного жанра.

Расположите колонну горизонтально и используйте штатив как портативную рабочую станцию. С помощью дополнительных фиксаторов, закрепите на колонне оборудование - ноутбук, планшет, дополнительную камеру и т.п.

Уникальная система выравнивания позволяет точно установить штатив на любой поверхности.

Эта функция чрезвычайно полезна при использовании штатива на пересеченной местности, в горах и даже на отвесной скале. Также штатив удобно использовать для макросъемки и для съемки с уровня земли.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что также облегчает установку штатива в сложных условиях.

Сочетание усиленного хаба из сплава алюминия и магния с карбоновыми ногами, позволило получить достаточно легкий, но при этом надежный и устойчивый штатив для путешественников.

Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку и хранение.

Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Такое покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе. Монопод готов. Высота монопода 175 см.

Цанговые замки с улучшенной эргономикой обеспечивают быструю и удобную установку, надежную фиксацию каждой секции штатива, а также защиту от атмосферных воздействий и пыли.

Адаптируемые резиновые опоры гарантируют устойчивость штатива на всех поверхностях, для использования на мягком грунте, траве или камнях предусмотрены шипы из нержавеющей стали.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется накладка из пеноматериала.

В центральной колонне расположен крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость. Две плоские стороны позволяют избежать нежелательного прокручивания.

Установочная резьба 3/8 дюйма, которая идеально подходит для крепления большинства штативных голов.

Цифровая шкала на центральной колонне и диске панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Комплектуется плотным чехлом для переноски с двумя внешними карманами на молнии и съемным плечевым ремнем с удобной накладкой.

Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.

Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.

Обладая элегантным и минималистичным дизайном, эта шаровая голова идеально подходят для фотографов, которым нужна универсальность и точность для съемки в любом месте.

Надежная алюминиевая конструкции. Соотношение прочности и веса не имеют аналогов на рынке.

Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.

Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Просто ослабьте фиксирующий винт, установите камеру в необходимое положение и легким поворотом ручки зафиксируйте ее. Эргономичная ручка фиксации наклона головы.

Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Разблокируйте замок фиксации и поверните камеру в портретный режим.

Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.

Дизайн основания для быстросъемной площадки разработан специально для уменьшения общего веса головы.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Характеристики: