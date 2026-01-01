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Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами

Benro FBAT24CVX25 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами

Benro
Артикул: DAN-8375

Benro FBAT24CVX25 штатив Bat с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами - сочетает в себе точность, компактность и максимальную надежность. Максимальная допустимая нагрузка 10 кг. Широкий диапазон регулировок высоты 43,5 - 177 см.

Описание

Штатив Benro серии Bat сочетает в себе универсальность, компактность и надежность.

Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку и хранение.

Эргономичные цанговые замки секций ножек штатива позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.

Углы ног регулируются в пяти независимых положениях. Это позволяет установить штатив практически в любом месте. На лестнице, вплотную к стене, на перилах моста, на пересеченной местности и в любом ограниченном пространстве. Установите ноги в нужном положении и нажмите кнопку блокировки. Готово!

Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, достаточно перевернуть ноги штатива в обратном направлении.

Центральная телескопическая колонна с двумя фиксаторами поднимет вашу камеру на максимальную высоту без потери прочности всей конструкции.

Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Дополнительные разъемы на хабе позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.

Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе. Монопод готов! Высота монопода 182 см.

Прорезиненная нога обеспечивает удобство использования штатива в любых погодных условиях.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

 

Шаровая голова Benro VX25

Шаровая голова Benro VX25 Dual Panoramic с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов.

Обладая элегантным и минималистичным дизайном, эта шаровая голова идеально подходят для фотографов, которым нужна универсальность и точность для съемки в любом месте.

Надежная алюминиевая конструкции. Соотношение прочности и веса не имеют аналогов на рынке.

Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.

Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.

Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.

Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Просто ослабьте фиксирующий винт, установите камеру в необходимое положение и легким поворотом ручки зафиксируйте ее. Эргономичная ручка фиксации наклона головы.

Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Разблокируйте замок фиксации и поверните камеру в портретный режим.

Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.

Дизайн основания для быстросъемной площадки разработан специально для уменьшения общего веса головы.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Технические характеристики комплекта:

  • Вес, кг – 1,7
  • Допустимая нагрузка, кг – 16
  • Максимальная высота, см – 177
  • Минимальная высота, см – 43,5
  • Максимальная высота монопода, см – 182
  • Длина в сложенном виде, см – 44
  • Количество секций – 4
  • Материал – карбон/алюминий

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1шт.

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