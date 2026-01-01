Benro FBAT05AVX20 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/алюминиевый с цангами

Описание

Эргономичные цанговые замки секций ножек штатива позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.

Углы ног регулируются в пяти независимых положениях. Это позволяет установить штатив практически в любом месте. На лестнице, вплотную к стене, на перилах моста, на пересеченной местности и в любом ограниченном пространстве.

Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, достаточно перевернуть ноги штатива в обратном направлении.

Центральная телескопическая колонна с двумя фиксаторами поднимет вашу камеру на максимальную высоту без потери прочности всей конструкции.

Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Дополнительные разъемы на хабе позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех поверхностях.

Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе. Высота монопода 141 см.

Прорезиненная нога обеспечивает удобство использования штатива в любых погодных условиях.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

Шаровая голова Benro VX20 Dual Panoramic с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов.

Обладая элегантным и минималистичным дизайном, эта шаровая голова идеально подходят для фотографов, которым нужна универсальность и точность для съемки в любом месте.

Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов. Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.

Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.

Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Характеристики:

Высота монопода - 141см

Материал - алюминий

Максимальная высота - 140.5 см

Минимальная высота - 30 см

Длина в сложенном состоянии - 34.5 см

Безопасная нагрузка - 10кг

Вес - 1300г.