Benro FBAT05AVX20 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/алюминиевый с цангами

Эргономичные цанговые замки секций ножек штатива позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.
Углы ног регулируются в пяти независимых положениях. Это позволяет установить штатив практически в любом месте. На лестнице, вплотную к стене, на перилах моста, на пересеченной местности и в любом ограниченном пространстве.
Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, достаточно перевернуть ноги штатива в обратном направлении.
Центральная телескопическая колонна с двумя фиксаторами поднимет вашу камеру на максимальную высоту без потери прочности всей конструкции.
Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Дополнительные разъемы на хабе позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).
Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех поверхностях.
Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе. Высота монопода 141 см.
Прорезиненная нога обеспечивает удобство использования штатива в любых погодных условиях.
Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.
Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.
Шаровая голова Benro VX20 Dual Panoramic с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов.
Обладая элегантным и минималистичным дизайном, эта шаровая голова идеально подходят для фотографов, которым нужна универсальность и точность для съемки в любом месте.
Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов. Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.
Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.
Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Характеристики:
Высота монопода - 141см
Материал - алюминий
Максимальная высота - 140.5 см
Минимальная высота - 30 см
Длина в сложенном состоянии - 34.5 см
Безопасная нагрузка - 10кг
Вес - 1300г.