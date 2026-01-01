Benro Dual-Tube KH25P штатив с видеоголовой

Описание

Комплект для съемки видео Benro KH25P идеально подходит для компактных цифровых видеокамер и зеркальных фотокамер с длиннофокусными объективами весом до 5 кг.

Классический 3-х секционный и 2-х трубный штатив снабжен полусферой 60 мм с короткой ручкой для удобного выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры.

Конструкция штатива позволят оперативно менять локации и устанавливать необходимую высоту. Быстрый выброс ног и эргономичные замки моментально зафиксируют штатив в рабочем положении и также быстро помогут вам его собрать.

Средняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость штатива и помогает быстро установить и сложить штатив.

На ногах штатива установлены резиновые опоры с выдвижными металлическими шипами, достаточно одного движения, чтобы выдвинуть или убрать шипы.

Видеоголова разработана для получения видеоконтента высокого качества.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавность движения камеры во всех направлениях.

Cистема регулируемого гидродинамического сопротивления панорамирования гарантирует непревзойденную плавность движения камеры не зависимо от веса установленного оборудования.

Удлиненная быстросъемная площадка c подпружиненными, антиротационными фиксаторами поможет идеально сбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива. Эргономичный боковой фиксатор позволяет быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона +90/-80 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Эргономичная ручка панорамирования с противоскользящей накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.

Пузырьковый уровень позволяет точно выровнять уровень горизонта.

Технические характеристики комплекта: