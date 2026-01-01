Benro Dual-Tube KH25N штатив с видеоголовой

Комплект для съемки видео Benro KH25N идеально подходит для компактных цифровых видеокамер и зеркальных фотокамер с длиннофокусными объективами весом до 5 кг.
Классический 3-х секционный и 2-х трубный штатив снабжен полусферой 60 мм с короткой ручкой для удобного выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры.
Конструкция штатива позволят оперативно менять локации и устанавливать необходимую высоту. Быстрый выброс ног и эргономичные замки моментально зафиксируют штатив в рабочем положении и также быстро помогут вам его собрать.
Средняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость штатива и помогает быстро установить и сложить штатив.
На ногах штатива установлены резиновые опоры с выдвижными металлическими шипами, достаточно одного движения, чтобы выдвинуть или убрать шипы.
Видеоголова разработана для получения видеоконтента высокого качества.
Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавность движения камеры во всех направлениях.
Cистема регулируемого гидродинамического сопротивления панорамирования гарантирует непревзойденную плавность движения камеры не зависимо от веса установленного оборудования.
Удлиненная быстросъемная площадка c подпружиненными, антиротационными фиксаторами поможет идеально сбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива. Эргономичный боковой фиксатор позволяет быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.
Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона +90/-80 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.
Эргономичная ручка панорамирования с противоскользящей накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.
Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.
Пузырьковый уровень позволяет точно выровнять уровень горизонта.
Технические характеристики комплекта:
- Минимальная высота, см – 74
- Максимальная высота, см – 155
- В сложенном виде, см – 77
- Допустимая нагрузка, кг – 5
- Вес, кг – 3.4
- Материал – алюминий /магний