Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой

Видеоголова c контрбалансом для видеокамер, системных и зеркальных камер с установленным обвесом. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.
Выдерживает нагрузку до 4 кг. Шесть ступеней контрбаланса позволяют выбрать нужную величину противовеса для каждой настройки, что помогает при смене объективов или добавлении аксессуаров.
Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы.
Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма.
Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона -60/+90 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию. Дополнительные разъемы 3/8 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).
Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.
Классический 3-х секционный и 2-х трубный штатив обеспечивает максимальную стабильность для видеокамер с установленным обвесом.
Штатив снабжен полусферой 75 мм с короткой ручкой для быстрого выравнивания уровня горизонта.
Конструкция штатива позволят оперативно менять локации. Быстрый выброс ног и эргономичные замки моментально зафиксируют штатив в рабочем положении и также быстро помогут вам его собрать. Резиновые опоры ног штатива обеспечивают отличную устойчивость даже на скользкой поверхности.
Технические характеристики:
- Материал - алюминий
- Максимальная высота - 160см
- Минимальная высота - 80,5 см
- Длина в сложенном состоянии - 86см
- Безопасная нагрузка - 4кг
- Вес - 6кг.