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Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой

Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой

Benro
Артикул: DAN-8745

Benro Dual-Tube BV4 Pro штатив с видеоголовой. Подходит для установки видеокамер, системных и зеркальных камер с обвесом. Идеально подходит для использования как на открытом воздухе, так и в студии. Максимальная допустимая нагрузка 10 кг при весе всего 4 кг. Широкий диапазон регулировок высоты 80,5 - 160 см.

Описание

Видеоголова c контрбалансом для видеокамер, системных и зеркальных камер с установленным обвесом. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Выдерживает нагрузку до 4 кг. Шесть ступеней контрбаланса позволяют выбрать нужную величину противовеса для каждой настройки, что помогает при смене объективов или добавлении аксессуаров.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы.

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона -60/+90 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию. Дополнительные разъемы 3/8 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.

Классический 3-х секционный и 2-х трубный штатив обеспечивает максимальную стабильность для видеокамер с установленным обвесом.

Штатив снабжен полусферой 75 мм с короткой ручкой для быстрого выравнивания уровня горизонта.

Конструкция штатива позволят оперативно менять локации. Быстрый выброс ног и эргономичные замки моментально зафиксируют штатив в рабочем положении и также быстро помогут вам его собрать. Резиновые опоры ног штатива обеспечивают отличную устойчивость даже на скользкой поверхности.

 

Технические характеристики:

  • Материал - алюминий
  • Максимальная высота - 160см
  • Минимальная высота - 80,5 см
  • Длина в сложенном состоянии - 86см
  • Безопасная нагрузка - 4кг
  • Вес - 6кг.

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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