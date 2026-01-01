Benro Classic A2573FS6 штатив с видеоголовой

Легкий и компактный дизайн идеально сочетается с передовыми технологиями и функциональностью в штативе Benro A2573F. Он незаменим для операторов, которые снимают буквально на ходу, позволяя комфортно передвигаться по городу и путешествовать.
Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.
В штативах используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Неразборный усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.
Выравнивающая платформа позволяет быстро выставить камеру по линии горизонта, а пузырьковый уровень пригодится при использовании штатива на пересеченной местности.
Выдвижная центральная колонна с эргономичным фиксирующим кольцом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость.
Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.
Секции штатива съемные и могут быть очищены после использования на мокром и грязном грунте.
Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.
Видеоголова c гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S6 разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.
Выдерживает нагрузку до 6 кг. Четыре ступени контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества. Предусмотрена возможность вносить корректировки в процессе съемки.
Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.
Benro S6 – идеальный инструмент, для создания видеоконтента профессионального уровня.
Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Эргономичный боковой фиксатор позволяет быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.
Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для одного винта предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.
Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона +90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.
Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.
Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.
Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.
Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.
Технические характеристики комплекта:
- Минимальная высота, см – 43
- Максимальная высота, см – 178,5
- В сложенном виде, см – 80,5
- Допустимая нагрузка, кг – 6
- Вес, кг – 3,3
- Материал – алюминий