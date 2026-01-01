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Benro Classic A2573FS6 штатив с видеоголовой
Benro Classic A2573FS6 штатив с видеоголовой
Benro Classic A2573FS6 штатив с видеоголовой
Benro Classic A2573FS6 штатив с видеоголовой
Benro Classic A2573FS6 штатив с видеоголовой
Benro Classic A2573FS6 штатив с видеоголовой
Benro Classic A2573FS6 штатив с видеоголовой
Benro Classic A2573FS6 штатив с видеоголовой
Benro Classic A2573FS6 штатив с видеоголовой

Benro Classic A2573FS6 штатив с видеоголовой

Benro
Артикул: DAN-8073

Benro A2573FS6 штатив Classic с видеоголовой/алюминиевый с клипсами - комплект алюминиевый и компактная видеоголова c гидравлическими картриджами и контрбалансом идеальный компаньон для съемок видеоконтента высокого качества. Максимальная высота, см – 178,5 Допустимая нагрузка, кг – 6

Описание

Легкий и компактный дизайн идеально сочетается с передовыми технологиями и функциональностью в штативе Benro A2573F. Он незаменим для операторов, которые снимают буквально на ходу, позволяя комфортно передвигаться по городу и путешествовать.

Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.

В штативах используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Неразборный усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.

Выравнивающая платформа позволяет быстро выставить камеру по линии горизонта, а пузырьковый уровень пригодится при использовании штатива на пересеченной местности.

Выдвижная центральная колонна с эргономичным фиксирующим кольцом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость.

Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.

Секции штатива съемные и могут быть очищены после использования на мокром и грязном грунте.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Видеоголова c гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S6 разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Выдерживает нагрузку до 6 кг. Четыре ступени контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества. Предусмотрена возможность вносить корректировки в процессе съемки.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.

Benro S6 – идеальный инструмент, для создания видеоконтента профессионального уровня.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Эргономичный боковой фиксатор позволяет быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для одного винта предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона +90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.

Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.

 

Технические характеристики комплекта:

  • Минимальная высота, см – 43
  • Максимальная высота, см – 178,5
  • В сложенном виде, см – 80,5
  • Допустимая нагрузка, кг – 6
  • Вес, кг – 3,3
  • Материал – алюминий

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  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
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  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
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