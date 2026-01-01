Benro Classic A1573FS2PRO штатив с видеоголовой

Описание

Легкий и компактный дизайн идеально сочетается с передовыми технологиями и функциональностью в штативе Benro A1573F. Он незаменим для операторов, которые снимают буквально на ходу, позволяя комфортно передвигаться по городу и путешествовать.

Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.

В штативах используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Неразборный усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.

Выравнивающая платформа позволяет быстро выставить камеру по линии горизонта, а пузырьковый уровень пригодится при использовании штатива на пересеченной местности.

Выдвижная центральная колонна с эргономичным фиксирующим кольцом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость.

Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.

Секции штатива съемные и могут быть очищены после использования на мокром и грязном грунте.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Видеологова Benro S2Pro

Компактная и легкая видеоголова c гидравлическими картриджами и фиксированным сопротивлением панорамирования и наклона Benro S2Pro для системных и компактных зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 2,5 кг и позволяет получать видеоконтент высокого качества.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно настроить камеру для работы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры. Площадка поставляется с винтом ¼ дюйма.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.

Два дополнительных разъема 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Комплектуется сумкой для транспортировки и хранения.

Технические характеристики комплекта: