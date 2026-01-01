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Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами
Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами
Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами
Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами
Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами
Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами
Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами
Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами
Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами
Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами
Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами
Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами
Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами
Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами
Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами
Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами

Benro C3770TN Combination штатив карбоновый с цангами

Benro
Артикул: DAN-8328

Benro C3770TN штатив Combination карбоновый с цангами - серии Combination обеспечивает максимальную стабильность и допустимую нагрузку при небольшом собственном весе. Максимальная высота, см – 150 Допустимая нагрузка, кг – 18

Описание

Разработан для использования с тяжелым оборудованием – полноформатные и среднеформатные зеркальные камеры, видеокамеры, длиннофокусная оптика.

Используется для съемки животных в их естественной среде обитания, птиц, звездного неба, горных рек, водопадов, таймлапсов, макросъемке, ночной съемке и других жанров.

Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.

Предусмотрена установка голов как с плоским, так и с чашечным основанием. Верхняя часть хаба имеет раздвижную конструкцию для смены плоской платформы на чашечный адаптер 100 мм для установки видеоголов с полусферой. Фиксация платформы или адаптера происходит с помощью рычага с храповым механизмом. Платформа изготовлена из анодированного алюминия. В нижней части платформы распложен большой крюк для подвески грузка. На хабе имеется разъем для установки дополнительного оборудования – свет, микрофон, монитор и т.п. Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности.

Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Защищены от попадания пыли.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях предусмотрена съемная накладка из мягкой нейлоновой, которую можно установить на любой части ноги.

Резиновые поворотный опоры с протектором имеют увеличенный диаметр. В опорах имеется отверстие для дополнительной фиксации штатива гвоздями. Также штатив, комплектуется металлическими шипами.

Предусмотрены лямки для переноски в качестве рюкзака.

 

Технические характеристики комплекта:

  • Минимальная высота, см – 15
  • Максимальная высота, см – 150
  • В сложенном виде, см – 67,5
  • Допустимая нагрузка, кг – 18
  • Вес, кг – 2,1
  • Материал – карбон

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Мягкий чехол - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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