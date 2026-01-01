Benro С-457 карбоновый трехсекционный фотоштатив

Характеристики:
- высота съемки, см – 37,5–195,5
- максимальная нагрузка, кг – 25 кг
- длина (в сложенном состоянии), см – 76,5
- голова – нет
- вес, кг – 2,51
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro С-457 – профессиональный штатив из углепластика для съемки фото. Предназначен для работы с камерами весом до 25 кг. Ноги штатива оснащены герметичными обрезиненными зажимами специальной конструкции.
Характеристики:
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