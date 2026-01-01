Benro С-269 карбоновый походный штатив с головой B-1

Характеристики:
- высота съемки, см – 37,4–154,7
- максимальная нагрузка, кг – 12 кг
- длина (в сложенном состоянии), см – 35,5
- головка – в комплекте, сменная, шаровая
- наконечники опор – резиновые
- вес, кг – 1,2
- чехол – в комплекте
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro С-269 – штатив из углепластика с прочной конструкцией и отличной устойчивостью. Оснащен съемной шаровой головой Benro B-1 и выдерживает нагрузку весом до 12 килограмм.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter