Benro C-056 M8 Carbon Fiber C-series Tripod карбоновый штатив

Описание

Серия Benro C является идеальным предложением для профессионалов и опытных любителей. Это очень легкий жесткий и надежный инструмент.

Угол наклона ножек трипода можно изменить (24, 55 или 80 градусов), что очень удобно для проведения макросъемки. Специальный замок с выступами обеспечивает быстрое и эффективное изменение высоты и фиксацию центральной колонны. Штатив также оснащен крючком для подвешивания груза, что повышает устойчивость и жесткость всей системы.

Прорезиненные ножки обеспечивают отличную защиту и сцепление на гладких поверхностях.

Характеристики: