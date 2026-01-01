Benro C-056 M8 Carbon Fiber C-series Tripod карбоновый штатив

Серия Benro C является идеальным предложением для профессионалов и опытных любителей. Это очень легкий жесткий и надежный инструмент.
Угол наклона ножек трипода можно изменить (24, 55 или 80 градусов), что очень удобно для проведения макросъемки. Специальный замок с выступами обеспечивает быстрое и эффективное изменение высоты и фиксацию центральной колонны. Штатив также оснащен крючком для подвешивания груза, что повышает устойчивость и жесткость всей системы.
Прорезиненные ножки обеспечивают отличную защиту и сцепление на гладких поверхностях.
Характеристики:
- максимальная высота, см – 74
- транспортная длина, см – 33
- максимальная нагрузка, кг – 5
- секций – 3
- материал – углеродное волокно
- вес, г – 650