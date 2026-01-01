Benro A1573FS2 алюминиевый видеоштатив с головой S2

Характеристики:
- высота съемки, см – 41–157
- длина в сложенном состоянии, см – 69,5
- головка – видео, съемная
- количество секций штанги – 3
- наконечники опор – резиновые
- вес, кг – 2,15
- чехол – в комплекте
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro A1573FS2 – трехсекционный алюминиевый штатив. Изготовлен из алюминиевого сплава с применением новейших технологий. С зажимами-клипсами на ножках и с мягким чехлом для переноски в комплекте. Оснащен специальной съемной 2D-головой для видеосъемки. Выдерживает нагрузку весом до 2,5 килограмм.
Характеристики:
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