Benro A1573FS2 алюминиевый видеоштатив с головой S2

Артикул: NVF-1901

Benro A1573FS2 – трехсекционный алюминиевый штатив. Изготовлен из алюминиевого сплава с применением новейших технологий. С зажимами-клипсами на ножках и с мягким чехлом для переноски в комплекте. Оснащен специальной съемной 2D-головой для видеосъемки. Выдерживает нагрузку весом до 2,5 килограмм.