Benro A-650EX алюминиевый штатив с головой BH-2

Описание

Алюминиевый трипод оснащен рукоятками из пенорезины, что делает работу с устройством более удобной. Центральная колонна снабжена вращающимся замком благодаря чему легко регулируется высота съемки. Ее также можно разворачивать вверх ногами и производить макро и предметную съемку. На теле штатива имеются пузырьковый уровень и компас. Система фиксации секций ног на клипсах надежно фиксирует ноги штатива.

Характеристики:

секций – 4

максимальная нагрузка, кг – 8

макс. высота, мм – 1697

мин.высота, мм – 442

сложенный, мм – 632

вес, кг – 2,26

Штативная шаровая голова Benro BH-2: