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Benro A-650EX алюминиевый штатив с головой BH-2
Benro A-650EX алюминиевый штатив с головой BH-2

Benro A-650EX алюминиевый штатив с головой BH-2

Benro
Артикул: NVF-8620

Benro A-650EX – универсальный штатив с головой BH-2.

Четырехсекционный алюминиевый штатив с ногами круглого сечения с зажимами клипсами. Выдерживает нагрузку весом до 8 килограмм. Штатив оснащен шаровой головой.

Описание

Алюминиевый трипод оснащен рукоятками из пенорезины, что делает работу с устройством более удобной. Центральная колонна снабжена вращающимся замком благодаря чему легко регулируется высота съемки. Ее также можно разворачивать вверх ногами и производить макро и предметную съемку. На теле штатива имеются пузырьковый уровень и компас. Система фиксации секций ног на клипсах надежно фиксирует ноги штатива.

Характеристики:

  • секций – 4
  • максимальная нагрузка, кг – 8
  • макс. высота, мм – 1697
  • мин.высота, мм – 442
  • сложенный, мм – 632
  • вес, кг – 2,26

Штативная шаровая голова Benro BH-2:

  • высота, мм – 97
  • нагрузка, кг – до 8
  • вес, г – 400

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