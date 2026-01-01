Benro A-650EX алюминиевый штатив с головой BH-2

Алюминиевый трипод оснащен рукоятками из пенорезины, что делает работу с устройством более удобной. Центральная колонна снабжена вращающимся замком благодаря чему легко регулируется высота съемки. Ее также можно разворачивать вверх ногами и производить макро и предметную съемку. На теле штатива имеются пузырьковый уровень и компас. Система фиксации секций ног на клипсах надежно фиксирует ноги штатива.
Характеристики:
- секций – 4
- максимальная нагрузка, кг – 8
- макс. высота, мм – 1697
- мин.высота, мм – 442
- сложенный, мм – 632
- вес, кг – 2,26
Штативная шаровая голова Benro BH-2:
- высота, мм – 97
- нагрузка, кг – до 8
- вес, г – 400