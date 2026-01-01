Benro A-600F алюминиевый штатив с головой HD3

Характеристики:
- высота съемки, см – 45,7–172,2
- максимальная нагрузка, кг – 8 кг
- длина (в сложенном состоянии), см – 76,7
- головка – в комплекте, сменная
- количество секций штанги – 3
- наконечники опор – резиновые
- вес, кг – 2,64
- чехол – в комплекте
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro A-600F – трехсекционный штатив с облегченной, но прочной конструкцией. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен 3D-головой Benro HD3 и выдерживает нагрузку весом до 8 килограмм.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter