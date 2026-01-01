Benro A-500EX алюминиевый штатив с головой HD-28

Характеристики:
- высота съемки, см – 41,7–154,1
- максимальная нагрузка, кг – 6 кг
- головка – в комплекте, сменная, шаровая
- количество секций штанги – 3
- вес, кг – 1,7
- чехол – в комплекте
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro A-500EX – универсальный, трехсекционный легкий походный штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro HD-28 и выдерживает нагрузку весом до 6 килограмм.
Характеристики:
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