Benro A-457 алюминиевый штатив

Характеристики:
- высота съемки, см – 26–184
- рабочая высота, см – 123,6
- в сложенном состоянии, см – 77
- максимальная нагрузка, кг – 12 кг
- головка – нет
- вес, кг – 3,43
- чехол – в комплекте
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro A-457 – профессиональный штатив для фотосъемки. Изготовлен из специального магниево-алюминиевого сплава. Ноги штатива оснащены герметичными обрезиненными зажимами специальной конструкции. Максимальная нагрузка – 12 кг.
Характеристики:
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